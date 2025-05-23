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    мирового производителя в любой
    уголок земного шара!
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    от Stool Group!
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Roomsee - маркетплейс, собирающий в одном месте локальных производителей, которые проявляют свое вдохновение, творческую мысль, созидая и творя мебель, как искусство
Многие считают, что мебель должна решать только основные бытовые задачи. Стул, чтобы сидеть, кровать, чтобы спать. Здесь нет места вдохновению, полету фантазии. Сухо, лаконично, скучно.
НИКАК.
Сейчас - время больших изменений, самоидентификации, осознанного выбора. Важно понять, чего хочешь ты!
И мебель должна быть твоим продолжением.
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Мы считаем, что
делать мебель - это искусство!
Искусство создавать красоту вокруг,
искусство жить, творить, находить
нестандартные подходы и решения.
Сочетать эстетику и технологичность
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Жизнь коротка, искусство вечно
Гиппократ
Выбор дизайнеров
27 900 ₽
Барный стул "Версаль" 1 категория
LAVRENTEV
520 мм X 1200 мм X 670 мм
27 378 ₽
Барный стул "Верона"
Corsastyle
480 мм X 1060 мм X 560 мм
52 700 ₽
Пуф Калипсо
Allant
1300 мм X 470 мм X 600 мм
33 280 ₽
Скамья "Tesoro" белая
ALETAN
1300 мм X 450 мм X 400 мм
44 900 ₽58 500 ₽
"Толедо" кресло плетеное с подушками, цвет соломенный
4Sis
680 мм X 900 мм X 760 мм
65 500 ₽
Libra quad светильник потолочный латунь и черный гранит LQU0BR1BL
ATRIS
1380 мм X 400 мм X 200 мм
16 990 ₽
Барный стул Scopo Bar Cream, Black
Gestola
400 мм X 1120 мм X 400 мм
15 164 ₽
Вешалка напольная минимализм L-84см в натуральном цвете березы
Archpole
840 мм X 1600 мм X 400 мм
23 030 ₽
Прикроватная тумба Bravo Ромб
MENTORE
450 мм X 600 мм X 400 мм
24 000 ₽
Зеркало ZL 04 D=550
COMA
550 мм X 550 мм X 40 мм
221 000 ₽
Кровать Geometry
Wings
3000 мм X 1000 мм X 2054 мм
8 880 ₽
Стул Остин
Mebelson
520 мм X 845 мм X 550 мм
По запросу
Мятный детский шкаф FOLD с нишей слева
Fold
1350 мм X 2210 мм X 600 мм
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