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Выбор мебели без границ -
доставим ваш заказ от любого
мирового производителя в любой
уголок земного шара!
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Roomsee - маркетплейс, собирающий в одном месте локальных производителей, которые проявляют свое вдохновение, творческую мысль, созидая и творя мебель, как искусство
Многие считают, что мебель должна решать только основные бытовые задачи. Стул, чтобы сидеть, кровать, чтобы спать. Здесь нет места вдохновению, полету фантазии. Сухо, лаконично, скучно.
НИКАК.
Сейчас - время больших изменений, самоидентификации, осознанного выбора. Важно понять, чего хочешь ты!
И мебель должна быть твоим продолжением.
НИКАК.
Сейчас - время больших изменений, самоидентификации, осознанного выбора. Важно понять, чего хочешь ты!
И мебель должна быть твоим продолжением.
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27 900 ₽
520 мм X 1200 мм X 670 мм
27 378 ₽
480 мм X 1060 мм X 560 мм
52 700 ₽
1300 мм X 470 мм X 600 мм
33 280 ₽
1300 мм X 450 мм X 400 мм
44 900 ₽58 500 ₽
680 мм X 900 мм X 760 мм
65 500 ₽
1380 мм X 400 мм X 200 мм
16 990 ₽
400 мм X 1120 мм X 400 мм
15 164 ₽
840 мм X 1600 мм X 400 мм
23 030 ₽
450 мм X 600 мм X 400 мм
24 000 ₽
550 мм X 550 мм X 40 мм
221 000 ₽
3000 мм X 1000 мм X 2054 мм
8 880 ₽
520 мм X 845 мм X 550 мм
По запросу
1350 мм X 2210 мм X 600 мм
Отзывы
Елена
Прекрасная компания! Благодарю за оперативную доставку! консоль соответствовала нашим ожиданиям, рекомендую данную компанию!
23.05.2025
Алена
Получила заказ, очень довольна.
Тумбы доставлены в целости и сохранности, без единого повреждения, упаковка выше всяких похвал.
Сами тумбы изготовлены очень качественно, я в восторге.
Хочу поблагодарить вас и фабрику за такую красоту и пожелать процветания и много довольных клиентов.
Заказ на стол планирую оформить в ближайшее время
Тумбы доставлены в целости и сохранности, без единого повреждения, упаковка выше всяких похвал.
Сами тумбы изготовлены очень качественно, я в восторге.
Хочу поблагодарить вас и фабрику за такую красоту и пожелать процветания и много довольных клиентов.
Заказ на стол планирую оформить в ближайшее время
15.05.2025
Екатерина
Все прошло хорошо. Кровать понравилась. Менеджер всегда была на связи.
14.05.2025
Яна Коваленко, Пермь
Заказывала через сайт диван. Это был мой первый опыт покупать мебель через инет-магазин но осталась довольна. Я сразу написала продавцу: “хочу поменять цвет фурнитуры и ткань не велюр, а букле”. Мне вечером ответили что такое возможно, только нужно доплатить.
Цвет ткани выбрала жемчужный, а фурнитуру состаренного серебра. Доставляли почти три месяца, но продавец про это предупреждал из за индивидуального изготовления…. Перед отправкой выслали фото. После одобрения моего оправили. Теперь у меня идеальный диван, а то что сроки, ну ничего. Это нормально, так всегда если по собственным параметрам заказывать.
Цвет ткани выбрала жемчужный, а фурнитуру состаренного серебра. Доставляли почти три месяца, но продавец про это предупреждал из за индивидуального изготовления…. Перед отправкой выслали фото. После одобрения моего оправили. Теперь у меня идеальный диван, а то что сроки, ну ничего. Это нормально, так всегда если по собственным параметрам заказывать.
22.01.2024
Желтухин Егор, дизайнер
В программе Roomsee участвую только три недели, до этого работал на другом известном маркетплейсе в красно-белых тонах. Но что круто тут, есть возможность согласовать кое-какие переделки напрямую с изготовителем мебели. Моему клиенту очень понравился диван, но он хотел не трехсекционный диван, а двух. Завод пошел нам навстречу, сделал нам двухсекционный и сделал перерасчет. Клиент остался доволен, а это самое главное. Спасибо Roomsee за новые проекты и еще такие интересные.
13.12.2021
Ольга, Москва
В подарок маме заказывала на Румси очень красивый торшер (Артикул: SL949.204.06). На картинке выглядел просто потрясно! В реальности оказался точно такой же плюс нам положили открытку в заказ, с письмом благодарности от производителя. Будем теперь периодически просматривать его товары в поиска интересных интерьерных идей. Очень приятно!
13.12.2021
Алиса Дорохова
Увидела рекламу в Инстаграме этого маркетплейса. А мне как раз тогда нужны были барные стулья под лофт, но в то же время с “изюминкой”. Очень понравилось что не пришлось смотреть сотню страниц, а можно по фильтру выбрать нужный стиль и смотреть уже предложенные варианты. Далеко не у всех мебельных магазинов есть такая функция.
Заказала стулья Гивенс в цвете wine. Купить можно только через ЛК. Через минуту пришло подтверждение и чек. Стулья пришли транспортной кампанией через 10 дней в Северодвинск. Даже не ожидала что так оперативно)
Заказала стулья Гивенс в цвете wine. Купить можно только через ЛК. Через минуту пришло подтверждение и чек. Стулья пришли транспортной кампанией через 10 дней в Северодвинск. Даже не ожидала что так оперативно)
22.09.2023
Определитесь со стилем
Ампир
Арт-деко
Барроко