Алиса Дорохова

Увидела рекламу в Инстаграме этого маркетплейса. А мне как раз тогда нужны были барные стулья под лофт, но в то же время с “изюминкой”. Очень понравилось что не пришлось смотреть сотню страниц, а можно по фильтру выбрать нужный стиль и смотреть уже предложенные варианты. Далеко не у всех мебельных магазинов есть такая функция.

Заказала стулья Гивенс в цвете wine. Купить можно только через ЛК. Через минуту пришло подтверждение и чек. Стулья пришли транспортной кампанией через 10 дней в Северодвинск. Даже не ожидала что так оперативно)